Fünf Verletzte bei Crash auf Rheintalautobahn

Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeugen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser in Feldkirch und Hohenems eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für eine Stunde nur erschwert passierbar.