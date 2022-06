Real wird konkret: 90 Mille für BVB-Shootingstar

Reichen 90 Millionen?

Allerdings: Der Transfer wird wohl frühestens im nächsten Sommer vonstattengehen. Bellinghams Vertrag bei Dortmund läuft bis 2025. Er selbst hatte vor Kurzem erklärt, in naher Zukunft definitiv nur an Dortmund zu denken. Die kommende Saison also werde er de facto weiter in der deutschen Bundesliga kicken. Und dann stellt sich die Frage, ob die kolportierten 90 Millionen, die Real bereit ist zu blechen, noch reichen. Bellingham gilt als eine der allerheißesten Zukunftsaktion im internationalen Fußball.