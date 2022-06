Höchstgericht-Urteil: Abzocke beim Stromtanken?

Bis September 2019 war das Parken für E-Autos in Linz gratis. Im Jahr 2020 folgte dann das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes, das explizit auch die Situation in Linz anspricht. Gert Scherhammer vom ElektroMobilitätsClub Österreich (EMC): „Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes ist allerdings keine Muss-, sondern eine Kann-Bestimmung. Da gäbe es Spielraum für die Stadt Linz. Man müsste das ausjudizieren. In Wels funktioniert es ja auch.“ In der Messestadt kann während des Ladevorganges bis zu zwei Stunden gratis geparkt werden.