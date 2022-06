Britneys neuer Ehemann geht bei Scheidung leer aus

Mega-Villa fürs Eheleben

Einen Teil ihres auf 60 Millionen Dollar geschätzten Vermögens hat Britney bereits in die Ehe investiert. Denn am Montag sickerte durch, dass die 40-Jährige für sich und ihren neuen Ehemann eine Mega-Villa in der Nobelenklave Calabasas gekauft hat. Für 11,8 Millionen Dollar. Das Anwesen liegt gleich um die Ecke des Hauses von Ex-Ehemann Kevin Federline, der das Sorgerecht für die gemeinsamen Söhne Sean (16) und Jayden (15) hat. Der Umzug soll noch in dieser Woche stattfinden.