Thörl-Trainer hat die Lizenz zum Siegen

„Müssen einschreiten!“

Verlierer ESV Mürzzuschlag haderte auf der anderen Seite erneut. Im dritten Jahr in Folge ganz vorne dabei - und wieder nix. „Den Titel haben wir nicht in Thörl verspielt, sondern bei den Remis vorher gegen Pernegg oder Aussee“, haderte Sektionschef Helmut Hähnel mit der Chancenverwertung. Mürzzuschlag bleibt also der Kilometerfresser der Unterliga Nord. „Wir fahren 180 km nach Haus oder Aussee. In eine Richtung! Hier muss der Verband endlich einschreiten!"