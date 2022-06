Deutscher Ex-Bundesligist flirtet mit Breitfuss

Doch nun hat sich Anton Wittmann, Tormanntrainer der Brandenburger - die von 2000 bis 2003 und 2006 bis 2009 in der deutschen Bundesliga spielten und aktuell in Regionalliga Nordost (4. Spielklasse) engagiert sind - erneut beim 25-Jährigen gemeldet. „Er hat gefragt ob meinerseits immer noch Interesse an einem Probetraining bestehen würde“, erzählt André, der seit Juli 2020 bei den Steinböcken unter Vertrag steht. „Ich habe zwar erst vor kurzem meinen Vertrag in Hohenems um ein Jahr verlängert, mir dieses Mal aber zusichern lassen, dass ich zu so einem Probetraining gehen kann.“