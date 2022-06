Burgerlokal nutzt Ukraine-Krieg für Marketing

Die Fastfood-Kette McDonald‘s hat sich wegen des Kriegs mit der Ukraine aus Russland zurückgezogen - nicht nur die neue Kette „Wkusno i totschka“, die die ehemaligen Filialen mit dem großen gelben „M“ übernommen hat, wittert nun ein gutes Geschäft. Ein Restaurant in Syktywkar im Nordwesten Russlands nützt den brutalen Konflikt für sein Marketing. So gibt es „Kreml-Pommes“, manche Burger sind sogar nach russischen Interkontinentalraketen und Panzern benannt. Die Aktion sorgt für Wirbel in sozialen Medien.