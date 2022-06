Rolli-Fahrer auf Zebrastreifen umgemäht - Flucht!

Ungefähr in der Mitte des Zebrastreifens touchierte ein unbekannter Pkw-Lenker eines silbernen Fahrzeuges, der von der Wiedengasse kommend in den Kalkofenweg abbog, den elektrischen Rollstuhl des 46-Jährigen. Durch den Aufprall kippte der Rollstuhl auf die linke Seite. Dem Mann gelang es noch sich mit den Armen abzufangen und so ein vollständiges Umstürzen zu verhindern.