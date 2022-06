Dreister Fall von Fahrerflucht in Frastanz

Die 15-Jährige war mit dem Moped in Richtung der Parzelle Amerlügen unterwegs, als ihr an einer engen Stelle ein silberfarbener Pkw mit Bludenzer Kennzeichen entgegenkam. Da der Autolenker keine Anstalten machte, zur Seite zu fahren, sah sich die Jugendliche zu einem verwegenen Ausweichmanöver gezwungen. Dabei touchierte sie mit ihrem Moped das Fahrzeugheck, kam zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Den Pkw-Lenker scherte das wenig, er setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frastanz in Verbindung zu setzen.