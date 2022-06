20 Jahre „Back To The Roots“ in Oberpullendorf

Von Anfang an war „Back To The Roots“ eine schöne Erfolgsgeschichte. Und mittlerweile gehört das Event zu den etabliertesten des Burgenlandes. Zu den ältesten sowieso. „Back To The Roots“ findet dreimal im Jahr statt. Auch heuer – endlich – wieder. Auflegen werden selbstverständlich Nick Wukovits und Martin Hollweck.