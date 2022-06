Verantwortung für kommende Generationen

Offensichtlich hält Protest jung, denn nie und nimmer würde man die körperlich und geistig überaus agile Dame auf 86 Jahre schätzen. Ist sie aber - und zudem seit fast 50 Jahren Frontfrau, was Anti-Atom-Aktivismus und Widerstand gegen den Raubbau an der Natur betrifft. „Mein Mann erkannte als Ingenieur schon früh das Menschenverachtende der Atom-Technik. Daher begannen wir, uns gegen die Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf zu wehren“, erinnert sich die frühere Prokuristin an erste Aktionen. Mit Erfolg: Die beiden scharten Gleichgesinnte um sich, verteilten Info-Material und schafften das scheinbar Unmögliche. Auch dank der vielen Vorarlberger Nein-Stimmen blieb Zwentendorf außer Betrieb, was vor allem den Breiners zu verdanken ist. „Zu einer großen Bewegung wurde das Ganze anlässlich der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf. Plötzlich waren es Zehntausende, die diesem Wahnsinn ein Ende setzen wollten. Und so wurde auch Wackersdorf verhindert.“