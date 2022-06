Stierkämpfe in Mexikos größter Arena verboten

Nach einer Klage von Tierschützern sind die Stierkämpfe in der Plaza México, der größten Stierkampfarena der Welt, bis auf Weiteres verboten worden. Über die Gerichtsentscheidung informierten sowohl die Kläger als auch die Betreiber der Arena. Dem Urteil zufolge werden die „Fiesta Brava“ genannten Kämpfe in der Arena in Mexiko-Stadt ausgesetzt, bis über ihre Verfassungsmäßigkeit entschieden wird.