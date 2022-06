Spannender Vierkampf um das letzte Semifinalticket

Sollte Rotenberg in Lauterach auslassen, würde sich die Jakubec-Elf bei gleichzeitiger Niederlage Wolfurts in Bregenz qualifizieren. Wolfurt dagegen ist dabei, wenn sie in Bregenz siegen und Rotenberg nicht gewinnt. Die Bregenzer aber brauchen einen Kantersieg und ein Remis im anderen Spiel. Entspannt schaut Röthis zu - die spielfreie Visintainer-Truppe ist bereits nicht mehr aus den Top-Zwei zu verdrängen.