Wiener Drogendealer steht auf Most-Wanted-Liste

Einst soll er als „Drogen-General“ die Rotlichtszene am Wiener Gürtel versorgt haben – nach kurzer Pause stieg der 14-fach vorbestrafte Martin Schabel erneut ins Suchtgift-Geschäft ein. Und dies in einem für Österreich beispiellosen Ausmaß. Mit acht Komplizen betrieb der 50-Jährige von 2018 bis 2020 den professionellen Drogen-Online-Shop „MrBlow“. Er verkaufte mindestens 60 Kilo an diversem „Gift“ (davon 40 kg Kokain) und verdiente geschätzt bis zu fünf Millionen Euro. Geliefert wurde die Ware per Post – verpackt und versendet von einer alten Freundin, einer Ex-Prostituierten (siehe Foto).