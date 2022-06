Karriereende! Aber Junuzovic bleibt ein Salzburger

Mit Salzburg holte Junuzovic zuletzt viermal in Folge das Double. Seine Profikarriere startete das Flüchtlingskind beim GAK, ehe er nach Stationen bei Austria Kärnten und Austria Wien ins Ausland zu Werder Bremen wechselte. Nach einer Fersenverletzung hatte Junuzovic in der abgelaufenen Saison monatelang pausieren müssen und - in vollen Spielen gerechnet - nur etwas mehr als 6 Partien bestritten. Nach 570 Pflichtspielpartien mit 74 Toren und 146 Vorlagen auf Klubebene und 55 im Nationalteam (7 Tore) ist Schluss.