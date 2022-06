LeBron James will eigenes „Team in Vegas besitzen“

Dass LeBron James nach seiner Karriere ein NBA-Team besitzen will, hat er schon öfter gesagt - und nun auch erstmals seinen favorisierten Standort genannt. „Ich will ein Team in Vegas. Ich will ein Team in Vegas besitzen“, sagte der 37-jährige Basketball-Superstar in einem aufgezeichneten Gespräch für die Reihe „The Shop“, die in den USA am Freitagabend veröffentlicht wird.