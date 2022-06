Christina Stürmer ist 40: „Fühle mich nicht alt“

Stürmer schließt nicht aus, dass sie auch in Zukunft neue Seiten zeigt - zumindest musikalisch. „Ich habe ja früher sozusagen mit Jazz begonnen. Ich kann mir das natürlich vorstellen, da mal ein bisschen in die Jazzrichtung, Bigbandrichtung zu gehen“, sagte sie. Aber nach ihrer langen Album- und Konzertpause will sie vorerst „nicht in irgendwelche anderen Genres abtauchen“.