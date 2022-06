So wertvoll wird die neue Uni für Oberösterreich

„Die neue TU-Oberösterreich ist ihr Geld wert. Nach allem, was wir über Universitätsgründungen in der Forschung wissen, wird sie die lokale Wertschöpfung in Oberösterreich deutlich steigern und die Forschungsintensität kräftig erhöhen“, so Univ.-Prof. MMag. Gabriel Felbermayr, PhD, titelreicher Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO), der sich als Oberösterreicher besonders freut, dass es gelungen sei, die geplante neue Universität nach Linz zu holen. Er ist Mitautor einer Studie, die - im Auftrag der IV Oberösterreich - noch am Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München erstellt wurde. Hier finden Sie diese Studie.