McConaughey: Emotionale Rede im Weißen Haus

Hollywoodstar Matthew McConaughey hat bei einem Besuch im Weißen Haus in Washington eindringlich für eine Reform des Waffenrechts in den USA geworben. „Dieser Moment ist anders“, sagte der Schauspieler am Dienstag nach einem kurzen Treffen mit US-Präsident Joe Biden mit Blick auf das Massaker an einer Volksschule in seiner texanischen Heimatstadt Uvalde. Es gebe jetzt eine Chance auf echte Veränderungen.