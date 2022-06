Enorme Heizkosten wegen desolater Fenster

Desolate Doppelholzfenster

Einer der Betroffenen ist Gerhard W. In seiner Wohnung befinden sich noch die alten Doppelholzfenster. Da sie nicht regelmäßig gewartet und repariert wurden, sind sie nun desolat. Die Scheiben halten nicht mehr richtig im Rahmen und durch die verzogenen Holzrahmen schließen die Fenster nicht ordnungsgemäß. „Dadurch zieht es hinein, was in der kalten Jahreszeit enorme Heizkosten verursacht“, weiß FPÖ-Wohnbau-Ombudsmann Michael Niegl.