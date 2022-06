Ist die Preisexplosion begründet oder Abzocke?

„Krone“: Wer regelmäßig einkauft, kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Speziell Obst und Gemüse sind kaum noch leistbar. Als Konsument fragt man sich mittlerweile schon oft, ob diese enormen Preissprünge überhaupt gerechtfertigt sind.

Jakob Kapeller: Grundsätzlich gibt es zwei Szenarien: Erstens, dass es tatsächlich Probleme beim Input gibt, sprich die Lieferketten funktionieren nicht wie gewohnt, die Energiepreise steigen, Arbeitskräfte fehlen. Und zweitens, die Unternehmen schauen, was bei der Preisgestaltung möglich ist. So kann beispielsweise ein Bauunternehmer durchaus in Versuchung kommen, die Preise für Photovoltaik-Paneele stark anzuheben, weil die Nachfrage ohnedies so groß ist, dass er kaum nachkommt.