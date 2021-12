Gutachten: Kommt Josef Fritzl in Normalvollzug?

Er bleibt auf jeden Fall in Haft

Vom Landesgericht Krems wurde nunmehr ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, wie Sprecher Ferdinand Schuster bestätigte. „Der Akt wurde am 30. November dem Sachverständigen aus dem Bereich Neurologie/Psychiatrie übermittelt, mit einem Einlangen eines Gutachtens wird mit Ende Jänner gerechnet“, wurde auf Anfrage in einer schriftlichen Stellungnahme mitgeteilt.