Wie Chinesen beim Reisen auf Nummer sicher gehen

Gleich Hunderte chinesische Touristen wurden am Sonntag am Flughafen von Phnom Penh in Kambodscha in Schutzanzügen gesichtet - die Gesichter waren mit Masken und teils auch noch mit Visieren abgeschirmt. Fast ausgestattet wie für einen Besuch auf der Corona-Station, warteten die Reisenden auf ihren Flieger nach Xiamen.