Baumgartner: „Haben definitiv eine Rechnung offen“

Christoph Baumgartner hat im Vorjahr aus nächster Nähe miterlebt, wie stark die dänische Fußball-Nationalmannschaft ist. Beim Heim-0:4 des ÖFB-Teams in der WM-Qualifikation im März 2021 gegen den späteren EM-Semifinalisten spielte der 22-Jährige durch, nun hofft er am Montag in der Nations League im Happel-Stadion auf eine erfolgreiche Revanche. „Wir haben mit Dänemark definitiv eine Rechnung offen“, so der Hoffenheim-Profi.