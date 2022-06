Cameron Diaz: Sie verrät ihr Schönheitsgeheimnis

Diaz schwört auf Peelings und darauf, in der Früh keinen Gesichtsreiniger zu benutzen. Sie erklärte: „Ich stehe total auf Goop-Glow. Ich liebe das Microderm-Peeling einfach - das fühlt sich so gut an und macht wirklich einen Unterschied in meiner Haut. Ich habe ein Gesichtsöl und ein Retinol von Versed und das war es auch schon. Wenn ich morgens aufstehe, halte ich meine Haut unter der Dusche unter das Wasser - ich benutze morgens nicht einmal einen Gesichtsreiniger.“