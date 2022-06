Teenager lag mit offenem Oberschenkelbruch im Wald

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat in der Nacht auf Pfingstmontag die Einsatzkräfte in Vorarlberg ordentlich auf Trab gehalten. Der Bursche hatte sich nach einem Fest in Göfis (Bezirk Feldkirch) erst im Wald verirrt und ist danach rund 20 Meter über eine steile Felswand abgestürzt.