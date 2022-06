100 Tote: Massaker an Christen in Nigeria

Berichte über Entführungen dementiert

„Das Massaker hat die Gemeinde zerstört“, zitierte der römische Pressedienst „Fides“ am Montag aus einer Mitteilung der Diözese, wie Kathpress meldete. Der Bischof von Ondo, Jude Arogundade, hielt demnach alle Gläubigen dazu an „ruhig zu bleiben, das Gesetz zu achten und für den Frieden und die Rückkehr zu Normalität in unserer Gemeinde, unserem Staat und unserem Land zu beten“. Gleichzeitig wolle die Diözese Falschmeldungen über den Anschlag widerlegen: „Alle Priester und der Bischof sind in Sicherheit und keiner von ihnen wurde entführt, wie in den sozialen Netzwerken fälschlicherweise berichtet wurde.“