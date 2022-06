Diese Themen interessierten „Krone“-Leser im Mai

Tragischer Unfall

Der Artikel, der im vergangenen Monat am dritthäufigsten gelesen wurde, hatte einen tragischen Unfall zum Inhalt: In Klachl in der Gemeinde Metnitz war Ende Mai eine junge Frau in ihrem Auto 150 Meter abgestürzt. Sie hatte die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät - sie verlor bei dem Unfall ihr Leben. Zum Artikel geht‘s hier.