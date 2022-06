Rechtsextremismus mitten in unserer Gesellschaft

Ein 18-Jähriger marschierte im Mai in Buffalo (USA) mit einem halbautomatischen Sturmgewehr in einen Supermarkt und tötete zehn Menschen - vorwiegend Schwarze. Wie sich herausstellte, hatten „Memes“ und „Shitposts“ auf der Plattform „4chan“ den Amokläufer mitradikalisiert. Er hatte seine Tat zudem nicht nur im Internet angekündigt, sondern auch über die Gamingplattform „Twitch“ live übertragen. Auf solchen Plattformen versuchen Rechtsextreme immer häufiger, Jugendlichen zu ködern. Der Täter von Buffalo bezog sich etwa in einem Manifest dezidiert auf die rechtsextreme „Great Replacement Theory“, wonach die „Ursprungsbevölkerung“ durch „Ausländer“ verdrängt würde. Eine Ideologie, die auch bei den Coronademos in Österreich auftauchte - von Aktivisten der rechtsextremen Szene unter die Massen getragen.