„Ich möchte einfach das Leben feiern“

Schneider: Ab wann war für Dich klar, dass Du ein mönchisches Leben führen willst?

Wohlwend: Das klösterliche Leben hat mich schon in der Schule sehr fasziniert. Der Rhythmus, den dieses Leben hat. Uralte gelebte und wieder gelebte Strukturen, die einen auffangen. Auch die Werte. Ora et labora et lege, also bete und arbeite und lies, das wurde mir schon Zuhause vorgelebt. Dann gab es natürlich sehr prägende Persönlichkeiten im Kloster wie z. B. den Altabt Kassian Lauterer, dessen Integrität und Würde mich sehr beeindruckt haben. Er hat übrigens als Junge beim Spielen im Schilf dort drüben sein Auge verloren, weshalb er ein Glasauge trägt. Aber auch die schwierigen Persönlichkeiten haben mich interessiert. Ein Kloster hat sehr viel mit einer Familie gemeinsam. Da kracht es auch. Das ist menschlich. Der hl. Benedikt hat es in seiner Ordensregel so schön ausgedrückt, dass man nämlich lernt, die Eigenheiten des Anderen mit großer Geduld zu ertragen.