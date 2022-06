Nachwuchskünstler starten mit eigener Schau durch

„Noisy Silence“, also „Laute Stille“, nennen die diesjährigen Preisträger des oberösterreichischen Art Awards ihre von der Idee bis zur gestrigen Eröffnung gemeinsam entwickelte und realisierte Ausstellung im Linzer Ursulinenhof. Alle vier Gewinner wurden nach dem Jahr 2000 geboren, sind also echte Nachwuchshoffnungen. Jay Lesterl aus Schwertberg lässt sich gern von Pop- und Jugendkultur inspirieren, Katharina Hepi aus Obertraun transformiert spielerisch massive Holzblöcke in Skulpturen, Leonie Mähr aus dem Innviertel kreiert aus Kunstfell und mit 3D-Druck fantasievolle Charaktere, und Vanessa Oberreiter aus dem Mühlviertel beschäftigt sich mit dem großen Thema „Gesicht“. Die Werke der jungen Talente sind bis 3. Juli zu sehen (Mo bis Sa).