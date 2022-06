Sigrid: Der nordische Popstar aus dem Kinderzimmer

Welche Lehren hast du denn aus deiner persönlichen Analyse über die erste Hälfte deiner 20er-Jahre gezogen?

Das Album heißt auch deshalb „How To Let Go“, weil ich mir die Frage oft gestellt habe, ob ich Dinge einfach sein lassen oder gehen lassen könnte. Lernt man das überhaupt einmal im Leben? Wenn man diese Welt betritt, kann sie sehr viele Selbstzweifel und Unsicherheiten mit sich bringen. Ich wollte das Album auch nicht allzu cheesy gestalten und darüber singen, wie sehr ich mein Leben und meinen Job liebe. Es ist nicht immer alles gut. Es ist oft schwierig, in den Medien und im Rampenlicht aufzuwachsen. In Norwegen haben wir keine große Promi-Kultur. Dort geht man ganz normal einkaufen und wird meist nicht behelligt, aber trotzdem hatte sich viel verändert und man steht in der Öffentlichkeit. Diese Dinge habe ich auf dem Album verarbeitet. Durch Social Media ist heute aber schon jeder in jungem Alter öffentlich und das macht sicher sehr viel mit einem. „Last To Know“ ist ein Song, der sich darum dreht, wie man trotz aller Rückschläge weitermacht. „Dancer“ ist ein Song über die Liebe und das Verliebtsein und „High Note“ dreht sich um die Zeit an sich und wie sie uns prägt. Es gibt also auch viele andere Themen, die ich auf „How To Let Go“ behandle.