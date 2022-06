13-Jährige wird schon zum vierten Mal vermisst

Notorische Ausreißerin

Seither wird Leonie in einer Krisengruppe betreut, doch das Kind wurde zur notorischen Ausreißerin. Leonie ist in den vergangenen beiden Monaten bereits viermal ausgebüxt. Meist in Begleitung gleichaltriger Mädchen, die sie in Leonstein kennen gelernt hatte. Auch aktuell läuft, wie berichtet, die Fahndung nach der 13-Jährigen und der gleichaltrigen Kim. Wer Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, soll sich bitte unter 0 59/133 41 25 an die Polizeiinspektion Steyrtal oder jede andere Polizeidienststelle wenden.