Wie viel Ex-OMV-Chef Rainer Seele kassiert

„Langfrist-Ziele“

Darin enthalten ist ein Bonus von 1,44 Mio. Euro und ein Betrag von 2,08 Mio. Euro aus dem LTIP. Solche Vereinbarungen sind bei der OMV schon lange üblich. Warum macht man so etwas? Um zu verhindern, dass Manager nur an den kurzfristigen Erfolg des Unternehmens denken, werden „langfristige Ziele“ definiert. Wenn die OMV auch nach dem Ausscheiden des Managers diese erreicht (z. B. eine gewisse Gewinnmarge), werden Zahlungen (in bar oder in Aktien) fällig, so quasi als Belohnung dafür, dass der Konzern auf dem richtigen Kurs liegt.