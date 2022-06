Gastro-Crashkurs soll Personalmangel verringern

Überalterung & Work-Life-Balance

Unterm Strich sollten sich Arbeitgeber und -nehmer also finden. Tun sie aber nicht. Die Schere klafft immer weiter auf, befürchtet auch Wirtschaftskammerboss Jürgen Mandl: „Zum einen ist da die demografische Entwicklung; wir überaltern. Und wer in Pension geht und noch arbeiten kann und will, wird so hoch besteuert, dass es sich für ihn kaum rechnet. Und zum anderen haben wir Arbeitnehmer, denen Work-Life-Balance und freie Wochenenden wichtiger sind als alles andere. Irgendwann wird sich unsere Volkswirtschaft so nicht mehr ausgehen.“