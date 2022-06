Urlauber starb bei Wanderung auf Kärntner Berg

Das deutsche Trio war am Donnerstag am Weg auf den Mallestiger Mittagskogel in der Gemeinde Finkenstein. Kurz vor dem Gipfel erlitt der 56-Jährige dann vermutlich einen Herzinfarkt und sackte zusammen. Seine Frau und der Neffe verständigten sofort die Einsatzkräfte und begannen mit der Wiederbelebung.