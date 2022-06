Großvater vor Gericht: „Er geht mir so schwer ab“

Der Beschuldigte kam mit den Eltern des kleinen Tim zum Prozess am Bezirksgericht Steyr. Man sieht ihm an, dass es ein schwerer Gang für ihn ist. Rechtsanwalt Ewald Wirleitner: „Die ganze Angelegenheit nimmt die Familie mit.“ Der Großvater war mit dem Zweijährigen am 30. Dezember 2021 im elterlichen Garten in Garsten, hat ihn nur einige Sekunden lang aus den Augen gelassen.