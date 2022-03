Nach Tims (2) Tod muss sein Opa vor Gericht

Es war ein schrecklicher Unfall, der kurz vorm Jahreswechsel das ganze Land schockte: Am 30. Dezember stürzte der zweijährige Tim im elterlichen Garten in Gasten in Oberösterreich in einen Fischteich. Der Bub konnte noch von seiner Schwester gerettet werden, verstarb aber ein paar Tage später. Am 2. Juni muss sich der Opa wegen des Vergehens der fahrlässigen Tötung am Bezirksgericht Steyr verantworten.