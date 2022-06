Playoffs: Lukas Herburgers finale Punktlandung

Lukas Herburger kehrt acht Wochen nach seinem Bauchmuskeleinriss rechtzeitig zum Kampf um Handball-Meistertitel in der Schweiz zurück. Beim ersten HLA-Finale am Samstag drückte er Hard live die Daumen. Vergeblich: Lukas Herburger musste mit der 30:31-Niederlage nach Verlängerung gegen Krems einen verpatzten Finalauftakt seines Ex-Klubs in der Teufelsarena mitansehen.