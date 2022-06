Bursche (16) von Passanten aus der Donau gerettet

Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch von zwei Passanten im Bereich der U-Bahnstation Handelskai in Wien-Brigittenau aus der Donau gerettet worden. Laut Eigenangaben habe er sich auf dem dortigen Treppelweg aufgehalten, um mit Freunden zu jausnen, als er gestolpert und in den Fluss gefallen sei.