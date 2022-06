Beach-Ass gegen den Verband: „Wir kriegen nichts!“

Ein fahler Beigeschmack begleitete die Gruppenauslosung der WM (ab 10. Juni in Rom) – als für den Klagenfurter Xandi Huber und Chris Dressler (St) die Gegner Andre/George (Bra), Samoilovs/Smedins (Let) und Salemi/Vakili (Iran) feststanden, dachte das Duo nur an eines: Ans Geld. Denn das geht ihnen ab. „Wir bekommen vom eigenen Verband quasi null Hilfe – obwohl wir seit 2017 alle Auflagen erfüllen!“, seufzt Xandi.