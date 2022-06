Rettung ohne Happy End: Pferd starb nächsten Tag

Die Floriani staunten nicht schlecht, als sie kurz nach Mitternacht um Hilfe gebeten wurden. Ein Pferd war aus seinem Stall in Kukmirn ausgebüxt und im strömenden Regen in den Ort gelaufen. Vor der einzigen Lichtquelle, einem Bankomat, hatte sich das verschreckte Tier zur Ruhe gebettet. Die Feuerwehr und Besitzerin Ruth Schintag, die lokale Tierärztin, verfrachteten Irina auf den Hänger – und ab nach Hause. Dennoch gab es kein Happy End. Tags darauf verendete die Stute. „Irina litt an einer schweren Kolik und war 32 Jahre alt. Diese Kombination, gepaart mit dem Stress, dürften wohl zum Tod geführt haben“, sagt Schintag, die mit Medikamenten und Infusionen noch alles versucht hatte, um das Tier zu retten. „Sie war sehr krank. Mich wundert, woher die Energie kam, dass sie weggelaufen ist.“