Frauen fielen auf Internetbetrüger herein

In einem Fall gab sich ein unbekannter Täter als Schiffsingenieur in Tripolis aus. Über Monate hinweg baute er via Internet ein Vertrauensverhältnis zu einer 81-jährigen Südburgenländerin auf. Der Unbekannte verlangte schließlich immer wieder Geld von ihr und versprach es gewinnbringend anzulegen. Bei der letzten Forderung verständigte die Frau ihren Sohn, der die Polizei informierte. Letztlich blieb ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag als Schaden.