Großer Ärger nach Reisebuchung im Internet

Rückerstattung ohne Gericht

Irgendwann war es der Familie zu bunt, sie wandte sich an den VKI - und der schickte eine Klage los. Und siehe da: Kaum war diese beim Unternehmen mit dem „Echtnamen“ Vacaciones eDreams mit Sitz in Madrid (Spanien) eingelangt, floss auch schon das Geld. Und zwar zur Gänze. Denn: die Familie hatte in diesem Fall Flug UND Hotel über die Internet-Plattform gebucht und Opodo war somit doch auch Reiseveranstalter und nicht nur Vermittler. Und somit in der Haftung.