ORF-Zentrale ist jetzt Festung wie Fort Knox

Was ist denn hier los? Schon in den frühen Morgenstunden schwirrten vor wenigen Tagen emsige Arbeiter am Dach eines lang gezogenen ORF-Gebäudes beim Hintereingang der Medienzentrale am Küniglberg herum. Ausgestattet mit Motorsäge, Hammer und Bohrmaschinen. Die Truppe war damit beschäftigt, einen neuen Sicherheitszaun auf dem Gebäude der Rundfunkanstalt im 13. Gemeindebezirk zu installieren.