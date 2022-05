Tausende bejubeln Real bei Siegesfeiern in Madrid!

Tausende Menschen haben Real Madrid bei der Siegesparade nach dem Champions-League-Triumph in der spanischen Hauptstadt zugejubelt! Die Mannschaft mit Österreichs Fußball-Star David Alaba fuhr am Sonntagabend vom Stadion Bernabéu zunächst zur Kathedrale von Almudena. Dort sprach Kardinal Carlos Osoro zu den Spielern und der Klubführung. „Ich danke ihnen von Herzen für alles, was ihr für Madrid getan habt“, sagte der Kardinal.