Rückenwind für eine Unterflurlösung in Bregenz

Zusammengefasst: Die Chancen auf Unterflurlösung sind so hoch wie nie, zumal erstmals - zumindest in Bregenz und Umgebung - ein breiter politischer Konsens über die Sinnhaftigkeit des Projekts besteht. In einem nächsten Schritt müssten die anderen Player - allen voran die ÖBB - an Bord geholt werden. „Ziel ist nach wie vor, in den nächsten Rahmenplan der ÖBB aufgenommen zu werden“, legt Marte die Latte hoch. Bürgermeister Michael Ritsch wird sich über den Support freuen - er sollte allerdings aufpassen, dass sich Marte bei einem etwaigen Spatenstich nicht an ihm vorbeidrängelt.