Experte: Putin hat keinen Grund zum Verhandeln

Nach Einschätzung Masalas lassen sich die jüngsten militärischen Erfolge der russischen Armee im Donbass auf zwei Ursachen zurückführen: Zum einen fehle es den Ukrainern an schweren Waffen, zum anderen hätten die Russen ihre Strategie erfolgreich geändert. „Im Gegensatz zum bisherigen Kriegsverlauf gehen sie nicht mehr an breiten Abschnitten der Front vor, sondern ziehen ihre Truppen zusammen, um an kleinen Stücken der Front voranzukommen. Dadurch haben sie derzeit eine personelle Überlegenheit.“