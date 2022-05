Teuerungen begleiten uns auch in den Urlaub

Warum pfeifen so viele auf einen Job im Tourismus?

Corona-bedingte Schließungen, Lockdowns, die fehlende Planbarkeit haben zu Verunsicherung geführt. Zwar konnten durch Kurzarbeit 183.000 Personen in Beschäftigung gehalten werden. Das Problem ist aber, dass in den vergangenen Jahren kaum neue Mitarbeiter in der Branche begonnen haben - diese fehlen jetzt natürlich.