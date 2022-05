Brennende Motorrad-Batterien sorgten für Aufregung

Zum ersten Einsatz wurde die Feuerwehr Hard am Freitagnachmittag gerufen. Um 16.14 Uhr geriet bei einem Motorrad auf dem Parkplatz eines Autohauses in Hard aus bislang unbekannter Ursache die Batterie in Brand. Die alarmierten Florianis, die mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, konnte die Batterie rasch löschen bzw. ausbauen. Es wurden keine Personen verletzt oder gefährdet.